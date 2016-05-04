"الشئون العربية" بالبرلمان: 4 اجتماعات متتالية تبدأ السبت لبحث قضايا المنطقة

قال اللواء سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر ، رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إن اللجنة تجتمع السبت المقبل لوضع خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول، يليها عقد 3 اجتماعات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، وذلك قبل الجلسة العامة.

و أضاف "الجمال" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الحديث سيدور خلال تلك الاجتماعات بشأن أهم الموضوعات التى تشغل المنطقة العربية، على رأسها ما يحدث فى سوريا، مشدداً على أن اللجنة سيكون لها مواقف حاسمة تجاه ما يدور بعدد من الدول العربية.

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