متحدث"الكهرباء":توزيع 8 مليون لمبة "ليد" على المواطنين حتى الآن

قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث الرسمى بوزارة الكهرباء، إن إجمالى ما تم توريده من لمبات الليد لشركات التوزيع بلغ 12 مليون لمبة 300 ألف لمبة حتى الآن.

وأضاف اليمانى، لـ"اليوم السابع"، أن ما تم تركيبه من لمبات الليد وصل لـ 8 ملايين 83 ألف 696 لمبة، مشيرا إلى أن المواطن يتاح له الاختيار من 4 إلى 20 ليد لاستبدالها باللمبات المتوهجةالمستهلكة للطاقة، موضحا أن قرار شركات توزيع الكهرباء الـ9، على مستوى الجمهورية بإلزام المستهلكين الجدد بشراء 10 لمبات ليد مقابل الحصول على عداد كهرباء، يهدف لنشر ثقافة الترشيد بين المواطنين.

وأوضح اليمانى، أن هذه التعليمات تأتى فى إطار خطة الوزارة، لتوزيع الـ13 مليون لمبة ليد لترشيد الاستهلاك بقدرة 250 ميجا وات، لافتاً إلى أن إلزام المواطنين يأتى فى مصلحتهم بالمقام الأول لما يعود عليهم من تقليل قيمة فاتورة الاستهلاك.

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