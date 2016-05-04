بدلا من القهوة.. 4 أطعمة تساعدك على التركيز و"الفوقان"

قد يشعر الكثيرون بالنعاس والخمول فى الصباح عند استيقاظهم من النوم، مما يجعلهم يلجأون إلى شرب القهوة للشعور بأنهم أكثر نشاطا، لكن هناك بعض الأطعمة الطبيعية التى تعد بديلا للقهوة.

وذكر تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، بعض الأطعمة التى من الممكن تناولها صباحا للإيقاظ بديلا للقهوة، والتى تتضمن الآتى:

1- بذور الشيا: هى مصدر غنى بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتى تعمل على تعزيز الدماغ، وتجعل الشخص أكثر يقظة وتقلل التعب، وتسرع من عملية الهضم، كما تجعل الجسم رطبا ونشيطا.

2- شرب المياه الباردة: لأن المياه تساعد على إيقاظ الحواس بالجسم، وهى المفتاح للحفاظ على الخلايا المائية فى الجسم وتجعلها نشطة، فيجب الإكثار من تناول الماء حتى إذا كنت لا تشعر بالعطش، لأن قلة شرب الماء تؤدى إلى جفاف الجسم.

3- الخضراوات الورقية: الخضراوات الورقية مثل السبانخ والخس واللفت تقلل من الشعور بالكسل وتجعلك نشيطا، وهذه الخضراوات غنية بفيتامين ب، الذى يساعد الجسم على تحويل الطعام فى الجسم إلى طاقة، ويكون على شكل سلطة أو عصير من الخضراوات للتغلب على الكسل.

4- البيض: يعد من أعلى الخيارات لوجبة إفطار صحية، فهو غنى بالبروتين ويجعل الجسم أكثر نشاطا طوال اليوم، ومن الأفضل إضافة الخضار إلى البيض للحصول على وجبة فطور صحية.

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