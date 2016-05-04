بالصور.. صاحب محصول القمح المحترق بالصالحية الجديدة: الخسائر 750 ألف جنيه

قال السيد محمد محمد زيدان صاحب محصول القمح المحترق بالصالحية الجديدة، إن إهمال المسئولين بشركة الصالحية للتنمية الزراعية وشركة الكهرباء تسببوا فى تكبده حسائر فادحة تخطت الـ750 ألف جنيه "حسب تقديره" ناتج الحريق الهائل الذى اشتعل بارضه.

وأضاف السيد زيدان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مسئولى الشركتين تجاهلوا شكواه بابعاد التيار الكهربائى عن الارض المنزرعة بالقمح خاصة، وأن الاسلاك والاعمدة متهالكة وتهدد حياة العاملين بالارض بالخطر الداهم وتسببت فى اشعال النيران بمساحة 150 فدان التهمت منهم 75 فدان وتدخلت الحماية المدنية لمنع امتداد النيران.

وأشار زيدان 40 سنة حاصل على كلية علوم زراعية جامعة عين شمس، إلى أنه حرر محضر بقسم شرطة الصالحية الجديدة ضد شركة الصالحية للتنمية الزراعية وشركة كهرباء القناة اتهمهما فيه بالاهمال والتسبب فى احراق 75 فدان قمح مما كبده خساير تزيد عن 750 الف جنيه حمل المحضر رقم 605 لسنة 2016 ادارى قسم شرطة الصالحية الجديدة.

وأضاف زيدان، انه مستاجر من شركة الصالحية للتنمية الزراعية 300 فدان زرعهم جميعا بمحصول القمح لقيمته العالية ولانه يعد محصولا استراتيجيا، وانه وهو بطريقه للقاهرة هاتفه احد العاملين معه بالارض واخبره ان النيران اشتعلت بمحصول القمح والتهمت مساحات واسعة منه، فعاد سريعا ليجد ان حصيلة الخسائر تتخطى ال750 الف جنيه، وبناءا عليه حرر المحضر رقم 605 ادارى قسم شرطة الصالحية الجديدة واتهم فيه شركة الصالحية للتنمية الزراعية وشركة الكهرباء بالتسبب فى احراق القمح لاهمالهم الشديد وتجاهل شكواه لرفع اعمدة التيار الكهربى من المنطقة الزراعية.

وقال شكرى عبد العزيز محمد شكرى، شاهد العيان، صاحب ارض زراعية مجاوره للارض المحترقة، انه شاهد اسلاك الكهرباء وهى تصدر الشرر نتيجة ملامسة الاسلاك بعضها لبعض وتساقط منها شرر اشعل النيران بالقمح.

وطالب السيد زيدان، شركة الصالحية للتنمية الزراعية وشركة الكهرباء بتحمل الخسائر التى تكبدها نتيجة التهام النار 75 فدان من القمح كبدوه خسائر فاقت الـ750 الف جنيه بسبب اهمال شركة الصالحية للتنمية الزراعية وشركة الكهرباء.

وقام مركز الشرطة بالصالحية الجديدة بالمعاينة على الطبيعة واثبت الخسائر.

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