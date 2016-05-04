اللواء ابن خثيلة يقلد عدداً من ضباط هيئة الإمداد بالحرس رتبهم الجديدة

قلد رئيس هيئة الإمداد والتموين بالحرس الوطني اللواء ركن بندر بن ماجد بن خثيلة عددا من ضباط الهيئة رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم. وقد عبر الضباط المترقون عن سعادتهم بهذه الثقة الغالية رافعين أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القطاعات العسكرية -حفظه الله- والتي ستكون -بإذن الله- دافعاً للمزيد من التفاني لخدمة بلادنا العزيزة، منوهين بالدعم والتوجيه الذي يجده كافة منسوبي الحرس الوطني بمختلف مسؤولياتهم ومستوياتهم من لدن صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، مجددين الولاء والعزيمة في أداء واجبهم نحو خدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم.