هيئة التخصصات الصحية تحتفل بتخريج الدفعة التاسعة عشرة من الأطباء والصيادلة ..اليوم

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين يرعى معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزير الصحة ورئيس مجلس أمناء الهيئة الحفل الذي تقيمه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم الاربعاء بمناسبة تخريج الدفعة التاسعة عشرة من الأطباء والصيادلة الذين حصلوا على شهادة الاختصاص السعودية، وذلك في القاعة الكبرى في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وبهذه المناسبة أعرب الأمين العام للهيئة الأستاذ الدكتور أيمن بن اسعد عبده عن عظيم شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله -على رعايته أيده الله لهذا الحفل، مؤكداً أنها تحمل معاني ودلالاتٍ عميقةً تتمثل في حرص القيادة على العناية بالعلم والعلماء، وفي دعم جهود الهيئة الرامية إلى بناء كوادر متمكنة وقادرة على العطاء والإبداع في القطاع الصحي وتأمين الرعاية الصحية الآمنة في بلادنا الغالية، كما أنها تكشف الإدراك الواعي لولاة أمرنا - حفظهم الله - بدور القطاع الصحي وتأثيره في البناء الاجتماعي وسلامته في وطننا الحبيب، ودعمه بالدراسات والأبحاث والاستشارات والكوادر المؤهلة القادرة على استيعاب تقنيات العصر ومواكبة تداعياته ومستجداته، والتعامل معها بقدر عالٍ من الكفاءة والمهارة، مضيفاً أن تشريف خادم الحرمين الشريفين للهيئة وهي تخرج أكبر دفعة من الأطباء والصيادلة في تاريخ الهيئة حيث بلغ عدد الخريجين 1205 خريجين وخريجات في كافة التخصصات الصحية، يمنحها حافزاً قوياً على مضاعفة العطاء والإنجاز والأداء المتميز الذي يجعلها في مصاف الهيئات العالمية ذات الحضور المباشر والمكثف في التدريب والتأهيل الطبي، وفي خلق بيئة صحية آمنه وضبط إيقاع ممارستها.

الجدير بالذكر أنه بالإضافة الى خريجي هذا العام تم تخريج 8376 خريجاً وخريجة يعملون كاستشاريين وأخصائيين في مجالات اختصاصهم في القطاعات الصحية المختلفة.

خالد بن عبدالعزيز الفالح