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د. طاشكندي: رعاية الملك لحفل تخريج الدفعة التاسعة عشرة وسام فخرٍ للخريجين

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رفع مساعد الأمين العام لشؤون التسجيل والتصنيف المهني الدكتور ياسر بن عبدالعزيز طاشكندي أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على رعايته لحفل الدفعة التاسعة عشرة من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة، مؤكداً أن هذه الرعاية تعد تشريفاً للقطاع الصحي بشكل عام، وللهيئة للتخصصات الصحية بشكل خاص.

وقال طاشكندي إن هذه الرعاية الكريمة وسام شرف لكل خريج وخريجة، لاسيما وأنها تحظى برعاية قائد الوطن، معتبراً أنها ستدفع بهم لبذل قصارى جهدهم في العمل الميداني لكي يشعر الخريج بالدعم والمؤازرة من قبل خادم الحرمين حفظه الله ورعاه، مضيفاً أن دَيدن القيادة الرشيدة السعي لتحقيق ما يخدم المواطن في شتى المجالات والاهتمام بصحة الإنسان بشكل خاص، مستشهداً بالمدن الطبية والمستشفيات المتميزة والمراكز الصحية المتقدمة التي تحتضنها مدن المملكة بدعم مباشر من قبل خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة من وزارة الصحة، كما هنأ مساعد الأمين العام لشؤون التصنيف والتسجيل المهني الخريجين بهذا الشرف الذي نالوه، وقال: أهنئ الخريجين والخريجات بشرف رعاية الملك -حفظه الله- لحفل تخريجهم أولاً، وبتخريجهم ثانياً، داعياً في الوقت ذاته إلى تقوى الله ومراقبته فيما يقومون به من أعمال، والسعي لتحقيق الطموحات وبذل المزيد من الجهد، متمنياً لهم حياة عملية وعلمية سعيدة وموفقة.

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