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البروفيسور العمران: رعاية الملك أثرها كبير في نفوس العاملين بالقطاع الصحي

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أكد نائب الأمين العام للهيئة للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور سليمان بن عمران العمران. أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لحفل الدفعة التاسعة عشرة من الأطباء أطباء الأسنان والصيادلة شاهد واضح على دعمه -حفظه الله- اللامحدود للقطاع الصحي بالمملكة، مشيراً الى أن هذه الرعاية لها الأثر الكبير في نفوس جميع العاملين بالقطاع الصحي بشكل عام، وخريجي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على وجه الخصوص.

وقال العمران إن رعاية خادم الحرمين الشريفين لحفل تخريج الأطباء تتويج لهم وتشعرهم بالمسؤولية تجاه دينهم ومليكهم ووطنهم، موضحاً أن مكارم خادم الحرمين الشريفين تجاه القطاع الصحي يجب أن تقابل بمضاعفة الجهد وبمتابعة الجديد والاستمرار في التطوير لتحقيق ما يصبو له إليه -حفظه ورعاه- من تحقيق رغد العيش للمواطن السعودي والمقيم على أرض الحرمين، والتي لن تتحقق إلا بتوافر نعمة الصحة.

وأضاف العمران بقولة "لا أحد ينكر ما وصلت إليه الخدمات الصحية بالمملكة حتى أصبحت مستشفياتها ومدنها الصحية مضرباً للمثل، بل وتضاهي المراكز الصحية العالمية، ولا أحد ينكر قدرة وكفاءة الطبيب السعودي الذي أصبحت الإنجازات تسجل باسمه. كما لا يخفى على أحد أن وراء هذا الإنجاز قائد أعطى ووجه وتابع لكي تقدم الخدمة الصحية لأبنائه على أكمل وجه، فاستحق أن يطلق عليه ملك الإنسانية فشكراً عظيماً لك يا والدنا خادم الحرمين الشريفين.

وأشار العمران إلى أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أولت التدريب جل اهتمامها، فخرجت آلافاً من الأطباء الذين تلقوا التدريب في مراكز التدريب المتطورة التي جمعت بين الجانبين الأكاديمي والمهني في جميع التخصصات الصحية، مما أكسبها وهجا أمام الكليات والمراكز العالمية التي اعترفت بالهيئة نتيجة جودة مخرجاتها.

كما هنأ البروفيسور العمران خريجي وخريجات الدفعة التاسعة عشرة لنيلهم شرف التخرج والعمل في هذا المجال الإنساني، داعياً إياهم إلى الاستمرار في طلب العلا، ومتمنياً لهم مزيداً من التوفيق والسداد في حياتهم العلمية والعملية.

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