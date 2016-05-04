الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أسهمت في تطوير الأداء المهني وإثراء الفكر العلمي والتطبيق العملي السليم في المجال الصحي

شهدت قطاعات الخدمات الصحية في المملكة في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً من حيث الكم والكيف نتيجة لما توليه الدولة من اهتمام وعناية في هذا المجال الحيوي ما أدى إلى زيادة عدد العاملين من الأطباء والفنيين وغيرهم من المتخصصين والمدربين تدريبا عاليا في مراكز عالمية متقدمة. ومع توفر المراكز الطبية والكليات الصحية المتميزة في المملكة أصبح بالإمكان إجراء التدريب للتخصصات الصحية في الداخل. حيث اعترفت الكثير من الهيئات المهنية العربية والدولية المتخصصة بقدرة المراكز الطبية السعودية على التدريب للتخصص وأصبح بإمكان الطبيب السعودي، على سبيل المثال، أن يكمل تدريبه داخل المملكة ويحصل على المؤهلات المعترف بها عالميا في أحد فروع الطب. وتوسعت برامج التدريب في المملكة في السنوات الأخيرة ومع هذا التوسع أدرك المسؤولون أهمية وجود هيئة سعودية مستقلة تقوم بوضع البرامج التدريبية والإشراف عليها وتقويم المتدربين وتأهيلهم. بدلا من تعدد الجهات التي كانت تقدم وترعي تلك البرامج. وبعد دراسة متأنية لهذا الموضوع صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عام 1403 هـ. وأنيط بها مهام الإشراف على البرامج التدريبية وتقويمها وتأهيل المتدربين بالإضافة إلى وضع الضوابط والمعايير الصحيحة لممارسة المهن الصحية وتطويرها ، وقد بدأت الهيئة ممارسة أعمالها من خلال مجالسها ولجانها الإشرافية والتنفيذية والتخصصية بكل اقتدار وتجاوز عدد البرامج المعتمدة 46 برنامجاً تدريبياً.

بداية الانطلاق:

أنشئت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بموجب المرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 6/2/1413 هـ ومقرها مدينة الرياض، وهي هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية. وتتخذ من مدينة الرياض مقرا رئيسيا لها في (حي السفارات). كما يتبعها ثمانية عشرة فرعاً موزعة على مناطق المملكة الرئيسية وهي (جدة)، (مكة المكرمة) (الطائف) (الدمام) ،( الأحساء) (أبها) (المدينة المنورة) (بريدة) (تبوك) و (جازان)، (حائل)، (الباحة)، (نجران) ، (حفر الباطن)، (الجوف) (عرعر) (بيشة) (القنفذة).

وتهدف الهيئة إلى تطوير الأداء المهني وتنمية وتشجيع المهارات وإثراء الفكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصصات الصحية المختلفة.