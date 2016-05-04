أخبار عاجلة

الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن -
بث مباشر.. «مانشستر يونايتد × سندرلاند» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. «روما Vs بولونيا» بـ«الكالتشيو» -
صلاح أساسيًا أمام بولونيا في «الكالتشيو» -
الأخبار - الصحفي عاطف دعبس يكشف عن تحفظ الشرطة على "رأس" الإرهابي المفجر نفسه بالكنيسة -
الأخبار - د. صلاح حسب الله : هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون أسرع في هذه القضايا -
عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أسهمت في تطوير الأداء المهني وإثراء الفكر العلمي والتطبيق العملي السليم في المجال الصحي

Google+ Print

شهدت قطاعات الخدمات الصحية في المملكة في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً من حيث الكم والكيف نتيجة لما توليه الدولة من اهتمام وعناية في هذا المجال الحيوي ما أدى إلى زيادة عدد العاملين من الأطباء والفنيين وغيرهم من المتخصصين والمدربين تدريبا عاليا في مراكز عالمية متقدمة. ومع توفر المراكز الطبية والكليات الصحية المتميزة في المملكة أصبح بالإمكان إجراء التدريب للتخصصات الصحية في الداخل. حيث اعترفت الكثير من الهيئات المهنية العربية والدولية المتخصصة بقدرة المراكز الطبية على التدريب للتخصص وأصبح بإمكان الطبيب السعودي، على سبيل المثال، أن يكمل تدريبه داخل المملكة ويحصل على المؤهلات المعترف بها عالميا في أحد فروع الطب. وتوسعت برامج التدريب في المملكة في السنوات الأخيرة ومع هذا التوسع أدرك المسؤولون أهمية وجود هيئة سعودية مستقلة تقوم بوضع البرامج التدريبية والإشراف عليها وتقويم المتدربين وتأهيلهم. بدلا من تعدد الجهات التي كانت تقدم وترعي تلك البرامج. وبعد دراسة متأنية لهذا الموضوع صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عام 1403 هـ. وأنيط بها مهام الإشراف على البرامج التدريبية وتقويمها وتأهيل المتدربين بالإضافة إلى وضع الضوابط والمعايير الصحيحة لممارسة المهن الصحية وتطويرها ، وقد بدأت الهيئة ممارسة أعمالها من خلال مجالسها ولجانها الإشرافية والتنفيذية والتخصصية بكل اقتدار وتجاوز عدد البرامج المعتمدة 46 برنامجاً تدريبياً.

بداية الانطلاق:

أنشئت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بموجب المرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 6/2/1413 هـ ومقرها مدينة الرياض، وهي هيئة علمية ذات شخصية اعتبارية. وتتخذ من مدينة الرياض مقرا رئيسيا لها في (حي السفارات). كما يتبعها ثمانية عشرة فرعاً موزعة على مناطق المملكة الرئيسية وهي (جدة)، (مكة المكرمة) (الطائف) (الدمام) ،( الأحساء) (أبها) (المدينة المنورة) (بريدة) (تبوك) و (جازان)، (حائل)، (الباحة)، (نجران) ، (حفر الباطن)، (الجوف) (عرعر) (بيشة) (القنفذة).

وتهدف الهيئة إلى تطوير الأداء المهني وتنمية وتشجيع المهارات وإثراء الفكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصصات الصحية المختلفة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة