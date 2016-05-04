حبس خادمة لسرقتها 7700 دولار و30 ألف جنيه من فيلا مهندس

أمر المستشار شريف عبد المنعم مدير نيابة القاهرة الجديدة بحبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بسرقة مبالغ مالية فيلا مهندس تعمل بها، واعترفت بسرقة الأموال على فترات، نظرا لمرورها بضائقة مالية.

البداية كانت بتلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من "محمد ى ح" 53 سنة مهندس ومقيم فى فيلا بالمنطقة، باكتشافه سرقة مبلغ 7700 دولار، و30 ألف جنيه من داخل الفيلا سكنه، واتهم فى ذلك خادمته "منال م ك" 35 سنة ومقيمة بالقطامية.

بإعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطها، وبمناقشتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت "نظرا لمرورها بضائقة مالية وعملها كخادمة طرف المجنى عليه وعلمها بثرائه واحتفاظه بمبالغ مالية بمسكنه، قامت بمغافلته والاستيلاء على المبالغ المالية على فترات".

وأضافت بإنفاقها تلك المبالغ على شراء 9 غوايش، وسلسلة بدلاية، وهاتف محمول، وتم بإرشادها التحفظ على الذهب والهاتف المحمول، بالإضافة إلى إنفاقها باقى المبلغ على متطلباتها الشخصية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3233 لسنة 2016م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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