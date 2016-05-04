أمين التخصصات الصحية: رعاية خادم الحرمين حافز قوي على مضاعفة العطاء والإنجاز والأداء المتميز

رفع الاستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده. الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية، أسمى آيات التقدير والتحية لخادم الحرمين الشريفين لرعايته حفل تخريج الدفعة التاسعة عشرة من الأطباء والصيادلة الذين حصلوا على شهادة الاختصاص السعودية، واعتبر هذه الرعاية تشريفاً وتكريماً للقطاع الصحي عامة والتعليم الصحي على وجه الخصوص، كما تحمل معاني ودلالات عميقةً تتمثل في حرص القيادة على العناية بالعلم والعلماء، وفي دعم جهود الهيئة الرامية إلى بناء كوادر متمكنة وقادرة على العطاء والإبداع في القطاع الصحي وتأمين الرعاية الصحية الآمنة في بلادنا الغالية.

مضيفًا أن تشريف خادم الحرمين الشريفين للهيئة وهي تخرج أكبر دفعة من الأطباء والصيادلة في تاريخ الهيئة بما يزيد على 1200 طبيب وطبيبة في كافة التخصصات الصحية، يمنحها حافزا قويا على مضاعفة العطاء والإنجاز والأداء المتميز الذي يجعلها الذي يجعلها في مصاف الهيئات العالمية ذات الحضور المباشر والمكثف في التدريب والتأهيل الطبي، وفي خلق بيئة صحية آمنة وضبط إيقاع ممارستها.

وأكد البرفيسور عبده أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تتشرف كما في كل عام بتخريج دفعة جديدة من الخريجين في كافة التخصصات الصحية، ليواصلوا النجاح الذي وصل إليه الأطباء والطبيبات السعوديين، في كثير من المحافل المحلية والدولية.

وتوجه للخريجين بالتهنئة وبارك لهما النجاح وتمنى لهم التوفيق في مختلف مواقع عملهم والإسهام بكل جد وإخلاص وأمانة في خدمة الوطن، والعمل لتحسين الخدمات الصحية المقدمة في المرافق الطبية على مستوى المملكة، مؤكداُ أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ستواصل أداء رسالتها العلمية الراقية وتنفيذ برامجها وخططها الطموحة التي تسهم في ازدهار القطاع الصحي ورفع كفاءته وجودته ومستواه المهني، تحقيقاً لرؤية واهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وسمو ولي ولي العهد، حفظهم الله.

وأشار الاستاذ الدكتور أيمن عبده إلى أن الهيئة ستواصل أداء رسالتها وتحقيق أهدافها بالإشراف على البرامج التدريبية وتقويمها وتأهيل المتدربين بالإضافة إلى وضع الضوابط والمعايير الصحيحة لممارسة المهن الصحية وتطويرها بما يؤدي إلى تطوير الأداء المهني وتنمية وتشجيع المهارات وإثراء الفكر العلمي والتطبيق العملي السليم في مجال التخصصات الصحية المختلفة. وتحديث معايير الرعاية الصحية من خلال تصميم وتنظيم برامج التدريب الصحي، وفعالية تسجيل وتصنيف الممارسين الصحيين وتشجيع البحوث والتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر في المملكة من خلال التنسيق والشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية.