السجن حتى 18 عاما لـ9 ألبان بتهمة تجنيد جهاديين إلى سوريا

قضت محكمة فى تيرانا، أمس الثلاثاء، بالسجن حتى 18 عاما بحق تسعة البان، بينهم أئمة، بتهمة تجنيد جهاديين أرسلوا إلى سوريا، وذلك فى أول محاكمة مماثلة فى البانيا.

ودين المحكومون التسعة بـ"تشجيع وتجنيد" جهاديين ألبان "لأغراض إرهابية" و"تمويل الإرهاب" و"الحض على الكراهية" ونشر "دعاية إرهابية".

وحكم على 3 منهم أعلنوا أنفسهم أئمة بالعقوبات الأقسى، السجن 18 عاما لأحدهم والسجن 17 عاما للاثنين الاخرين، وحكم على المتهمين الاخرين بعقوبات راوحت بين سبعة وستة عشر عاما، وخلال تلاوة الحكم، هتف المتهمون من خلف القفص "الله اكبر" و"العقاب للخونة"، وفق مراسلة فرانس برس، وندد بعض اقربائهم الذين حضروا الجلسة بحكم "ظالم" وعمدوا الى قلب كراس ورمى مقذوفات.