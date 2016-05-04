محافظ الدقهلية: لجنة عليا لمتابعة توريد القمح وتقرير يومى عن عمليات التسليم

قال حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، إن الحفاظ على كل حبة قمح يعد قضية قومية تقع على عاتق كافة الاجهزة المختصة، وفى مقدمتها مديرية الزراعة والتموين وبنك التنمية والائتمان الزراعى والرقابة التموينية وهيئة الصادرات والمطاحن.

وأكد المحافظ فى بيان منذ قليل، ضرورة الوصول إلى طرق مبتكرة غير تقليدية لتخزين القمح فى كافة المواقع المخصصة لهذا الغرض من الهناجر والصوامع، مشيرا إلى أن القمح ثروة قومية يجب الحفاظ عليها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذى عقده محافظ الدقهلية والذى تم خلاله بحث واستعراض الحلول والمقترحات الخاصة بتخزين القمح بنطاق محافظة الدقهلية.

وطالب المحافظ بتقديم تقرير يومى عن عمليات وكميات القمح التى تم توريدها وتخزينها والعمل الجاد والمستمر لإزالة كافة المعوقات التى تتم فى عمليات التخزين، كما أكد أهمية عمل تقرير مفصل عن حالة الصوامع.

وأكد محافظ الدقهلية رفع حالة الطوارئ خلال تلك الفترة بكافة الأجهزة المشار إليها والتى تشمل "الزراعة – التموين – المطاحن – بنك التنمية والائتمان الزراعى – الهيئة العامة للصادارات" وتقديم بيان يومى بتوريد القمح من الهيئة الرقابة على الصادرات والوزارات، وحل جميع المشكلات بخاصة توريد القمح كما طالب بتشكيل لجنة عليا لمتابع توريد القمح بالمحافظة.

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