اليوم.. بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى بمدارس كفر الشيخ

تبدأ امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسى الثانى فى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، حسب ما قالت الدكتورة منى مصطفى، وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ.

وأضافت وكيل الوزارة، أنه تم الاستعداد لبدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى غدا، بجميع الإدارات التعليمية الـ13، موضحة أن الأسئلة ستكون من خلال ما تم دراسته فى الفصل الدراسى الثانى.

وأضافت وكيل الوزارة، أن امتحانات الصف الثانى والثالث الابتدائى الأربعاء والخميس الموافقين 4 و5 مايو، وامتحان الصف الأول والثانى الإعدادى "عام ومهنى" تبدأ اليوم الأربعاء 4 مايو وتستمر حتى يوم الاثنين 9 مايو القادم، أما امتحان الصف الأول والثانى الثانوى "تعليم عام وفنى" تبدأ 4 مايو وتستمر حتى 19 مايو القادم.

وقالت وكيل الوزارة، إنها تحذر جميع الأطراف فى العملية التعليمية من المغامرة والدخول فى عمليات تسهيل الغش، أو فرض الغش الإجبارى بالقوة وإرهاب الملاحظين، أو تسريب الامتحانات أو الحصول على مبالغ مالية لتسهيل الغش أو التلاعب فى نتائج الطلاب، أو التلاعب داخل الكنترولات، أو التقصير فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية، أو تسريب الامتحانات فى غرف الدروس الخصوصية، كما حذرت وبشدة من التهوين من شأن هذا الخبر وأنه مجرد نشرة مكتوبة.

وقالت وكيل الوزارة، إنها اتخذت تدابير من شأنها أن يتعرف الملاحظ على أى وسيلة تكنولوجية حديثة يستغلها فى الغش قد يظن الطلاب أنها بعيدة عن العيون، ونوهت أن هذا العام هو عام الحسم وعلى أولياء الأمور التنبيه على أبنائهم بعدم المخاطرة فى الغش لأنه من سيقع تحت طائلة القانون لن ينجو من العقاب الصارم إذا ما وقع فى هذا العام.

المدرسة الفكرية فى كفر الشيخ تحتفل بختام الأنشطة وتتبرع برحلة عمرة

>