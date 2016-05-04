إشادة خاصة من مرتضى منصور لرباعي الزمالك

أشاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك برباعي الفريق إبراهيم عبد الخالق ومحمد عادل جمعة وإيمانويل مايوكا وأحمد حسن مكي.

الرباعي لم يشارك كثيرا في الفترة الماضية، قبل أن يحصل الرباعي على فترات متفاوتة في أول مباراة للجهاز الجديد، والتي فاز بها الزمالك على طلائع الجيش 2-1.

وعلم FilGoal.com أن مرتضى منصور قال للرباعي "ماشاء الله عليكم، أديتم أداءا لا يدل على أنكم لا تشاركون كثيرا".

كما وعد مدرب الفريق محمد حلمي، إبراهيم عبد الخالق، بمشاركات أكثر في الفترة المقبلة.

ولم يشارك لاعب سموحة السابق سوى في 11 مباراة رفقة الزمالك هذا الموسم.