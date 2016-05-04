أخبار عاجلة

الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن -
بث مباشر.. «مانشستر يونايتد × سندرلاند» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. «روما Vs بولونيا» بـ«الكالتشيو» -
صلاح أساسيًا أمام بولونيا في «الكالتشيو» -
الأخبار - الصحفي عاطف دعبس يكشف عن تحفظ الشرطة على "رأس" الإرهابي المفجر نفسه بالكنيسة -
الأخبار - د. صلاح حسب الله : هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون أسرع في هذه القضايا -
عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إشادة خاصة من مرتضى منصور لرباعي الزمالك

Google+ Print
إشادة خاصة من مرتضى منصور لرباعي الزمالك إشادة خاصة من مرتضى منصور لرباعي الزمالك

أشاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك برباعي الفريق إبراهيم عبد الخالق ومحمد عادل جمعة وإيمانويل مايوكا وأحمد حسن مكي.

الرباعي لم يشارك كثيرا في الفترة الماضية، قبل أن يحصل الرباعي على فترات متفاوتة في أول مباراة للجهاز الجديد، والتي فاز بها الزمالك على طلائع الجيش 2-1.

وعلم FilGoal.com أن مرتضى منصور قال للرباعي "ماشاء الله عليكم، أديتم أداءا لا يدل على أنكم لا تشاركون كثيرا".

كما وعد مدرب الفريق محمد حلمي، إبراهيم عبد الخالق، بمشاركات أكثر في الفترة المقبلة.

ولم يشارك لاعب سموحة السابق سوى في 11 مباراة رفقة الزمالك هذا الموسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع