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الزمالك يرد عبر في الجول على.. وجود مشاكل داخل الجهاز الفني

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الزمالك يرد عبر في الجول على.. وجود مشاكل داخل الجهاز الفني الزمالك يرد عبر في الجول على.. وجود مشاكل داخل الجهاز الفني

قال إسماعيل يوسف رئيس الجهاز الفني للزمالك إن الطاقم التدريبي للفريق لا يعاني من وجود أي مشاكل أو تضارب في الاختصاصات.

الزمالك دخل لقاء طلائع الجيش في الدوري بجهاز يضم مدربين هم محمد حلمي ومحمد صلاح، بجانب وجود عبد الحليم علي كمدرب مساعد وجمال عبد الحميد كمدير كرة، مع وجود "تيجانا" كرئيس للجهاز.

وقال يوسف لـFilGoal.com: "الجهاز الفني للزمالك راقي ولا يلتفت للحاقدين".

وأضاف "كلنا يد واحدة ولا نريد سوى مصلحة النادي".

وأشار "هناك تنسيق بين جميع أعضاء الجهاز الفني، ولا يوجد تضارب في الاختصاصات. جميعنا كنا (كباتن) للزمالك".

وشدد "ما يقال عن وجود أزمات داخل الجهاز غير حقيقي بالمرة".

وأتم "كل ما نريده الآن هو عودة الكرة الجميلة للزمالك مرة أخرى".

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فيديو اليوم السابع