بي بي سي: صمد لـ10 مباريات.. ماكليش رابع الراحلين عن الزمالك هذا الموسم

أشارت شبكة بي بي سي البريطانية لرحيل الاسكتلندي أليكس ماكليش المدير الفني السابق للزمالك والذي تمت إقالته رسميا من تدريب الفريق يوم الثلاثاء.

وكانت العلاقة بين ماكليش والزمالك قد تدهورت بعد الإطاحة بمساعديه قبل أن يأمر مرتضى منصور رئيس النادي بتولي محمد حلمي زمام الأمور الفنية.

وأوضحت شبكة بي بي سي البريطانية إلى أن ماكليش على الرغم من فقدانه لست نقاط فقط في المباريات العشر الذين صمد فيهم لم ينجح في الحفاظ على منصبه بعد 65 يوما فقط من توليه الإدارة الفنية للزمالك.

ويعد ماكليش هو رابع الراحلين عن الزمالك هذا الموسم من المدربين بعد البرتغالي جوزفالدو فيريرا ثم البرازيلي ماركوس باكيتا والمصري أحمد حسام "ميدو".

وأوضحت بي بي سي إلى أن ماكليش تولى فقط تدريب الزمالك في فبراير الماضي خلفا لميدو الذي ظل 37 يوما فقط.