أخبار عاجلة

الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن -
بث مباشر.. «مانشستر يونايتد × سندرلاند» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. «روما Vs بولونيا» بـ«الكالتشيو» -
صلاح أساسيًا أمام بولونيا في «الكالتشيو» -
الأخبار - الصحفي عاطف دعبس يكشف عن تحفظ الشرطة على "رأس" الإرهابي المفجر نفسه بالكنيسة -
الأخبار - د. صلاح حسب الله : هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون أسرع في هذه القضايا -
عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بي بي سي: صمد لـ10 مباريات.. ماكليش رابع الراحلين عن الزمالك هذا الموسم

Google+ Print
بي بي سي: صمد لـ10 مباريات.. ماكليش رابع الراحلين عن الزمالك هذا الموسم بي بي سي: صمد لـ10 مباريات.. ماكليش رابع الراحلين عن الزمالك هذا الموسم

أشارت بي بي سي البريطانية لرحيل الاسكتلندي أليكس ماكليش المدير الفني السابق للزمالك والذي تمت إقالته رسميا من تدريب الفريق يوم الثلاثاء.

وكانت العلاقة بين ماكليش والزمالك قد تدهورت بعد الإطاحة بمساعديه قبل أن يأمر مرتضى منصور رئيس النادي بتولي محمد حلمي زمام الأمور الفنية.

وأوضحت شبكة بي بي سي البريطانية إلى أن ماكليش على الرغم من فقدانه لست نقاط فقط في المباريات العشر الذين صمد فيهم لم ينجح في الحفاظ على منصبه بعد 65 يوما فقط من توليه الإدارة الفنية للزمالك.

ويعد ماكليش هو رابع الراحلين عن الزمالك هذا الموسم من المدربين بعد البرتغالي جوزفالدو فيريرا ثم البرازيلي ماركوس باكيتا والمصري أحمد حسام "ميدو".

وأوضحت بي بي سي إلى أن ماكليش تولى فقط تدريب الزمالك في فبراير الماضي خلفا لميدو الذي ظل 37 يوما فقط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

صور .. «العمل العربية» تطلق الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

تفاصيل تطوير المناهج الدراسية| إعادة النظر في الكتب .. وتفعيل شبكة بنك المعرفة

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل