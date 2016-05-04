حازم إمام يعتذر للزمالك

يتقدم حازم إمام لاعب الزماك التقدم باعتذار رسمي إلى الجهاز الفني يوم الأربعاء عما بدر منه في تدريب يوم الاثنين.

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور سحب شارة القيادة من حازم إمام بعدما عبر عن استيائه من شعوره بعدم الاعتماد عليه أساسيا أمام الجيش. لتحدث أزمة في المران بين اللاعب والجهاز الفني بقيادة محمد حلمي.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب قرر تقديم الاعتذار للجهاز الفني يوم الأربعاء، والالتزام بالخضوع للتحقيقات من قبل النادي.

ويعد حازم إمام هو القائد الثاني للفريق بعد محمود عبد الرازق "شيكابالا". إلا أن الأخير لا يشارك كأساسي بشكل كبير خلال الفترة الماضية.