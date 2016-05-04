فاروق جعفر لـ في الجول: أخشى تكرار ما حدث بعد ' أسوأ قرار من إدارة الزمالك '

مقارنات كثيرة عقدت بعد قرار مجلس إدارة الزمالك - بتعيين محمد حلمي ومحمد صلاح كمدربين للفريق خلفا للأسكتلندي أليكس ماكليش – بين الحاضر وبين قصص عدة تشارك فيها مدربين القيادة الفنية للزمالك.

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الزمالك فاز على طلائع الجيش 2-1 في أول لقاء للجهاز الجديد الذي يضم أيضا جمال عبد الحميد كمدير للكرة، وعبد الحليم علي كمدرب مساعد ضمن الجولة الـ26 من مسابقة الدوري.

وفي هذا الصدد قال فاروق جعفر، والذي تشارك مع أحمد رفعت القيادة الفنية للفريق في أواخر التسعينيات: "أخشى من تكرار ما حدث في حينها".

وشدد لـFilGoal.com "هذا كان أسوأ قرار في تاريخ إدارات الزمالك".

الزمالك خسر تحت القيادة الفنية لرفعت وجعفر من الأهلي 2-0، في اللقاء الذي شهد انسحاب الكتيبة البيضاء بعد هدف المارد الأحمر الثاني.

وأضاف جعفر "كل المدربين الموجودين في الجهاز هم ناس (فاهمة كورة)".

واستدرك "لكن الجهاز الفني مثل السيارة، تحتاج لقائد واحد".

وأتم "لا يمكن أن يقود السيارة 3 أو 4 أفراد. لن تسير في تلك الحالة".

وقلص الزمالك الفارق مع الأهلي متصدر الدوري إلى 8 نقاط قبل أن يواجه الأحمر حرس الحدود في نفس الجولة غدا الأربعاء.

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