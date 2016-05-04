أرقام في الجول – 5 علامات تحققت بعد فوز الزمالك على الجيش

حقق الزمالك انتصارا هاما مع جهاز فني جديد على حساب طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف.. هذا الفوز جاء معه خمس علامات بعضها لأول مرة.

وسجل هدفا الزمالك محمود عبد المنعم "كهربا" وإيمانويل مايوكا وقلص عاصم صلاح النتيجة بهدف لطلائع الجيش.

وقاد الزمالك على مقاعد البدلاء محمد حلمي ومحمد صلاح في غياب المدير الفني.

ويستعرض FilGoal.com خمسة علامات تحققت بعد فوز الزمالك:

كهربا

بات طلائع الجيش هو الفريق الوحيد الذي سجل فيه كهربا ذهابا وإيابا هذا الموسم بالدوري المصري. فقد أحرز في لقاء الدور الأول الذي انتهى بخسارة فريقه 3-2.

كما سجل كهربا ثمانية أهداف لأول مرة مع فريق واحد بالدوري المصري.. إذ أحرز مع إنبي سبعة أهداف على موسمين في البطولة ذاتها.

محمد إبراهيم

صنع محمد إبراهيم أول أهدافه مع الزمالك منذ عودته من رحلة الاحتراف غير الناجحة مع ماريتيمو البرتغالي.

ولعب محمد إبراهيم منذ عودته 12 مباراة في كل البطولات (السوبر ودوري الأبطال والدوري) لم يصنع أو يسجل إلا في مباراة الجيش.

ومرر إبراهيم كرة الهدف الثاني لإيمانويل مايوكا الذي راوغ محمد بسام وسجل في الشباك.

مايوكا

أحرز مايوكا رابع أهدافه في الدوري المصري مع الزمالك.. معادلا عدد أهدافه مع سوشو في الدوري الفرنسي موسم 2013-2014 لكن وقتها أحرزهم خلال 21 مباراة.

ولعب مايوكا مع الزمالك 500 دقيقة إذ يسجل بمعدل هدف كل 125 دقيقة، فقط حسام باولو صاحب معدل هدف كل 122 دقيقة يتفوق عليه من الخماسي متصدر قائمة الهدافين. (التفاصيل)

كما أصبح مايوكا هو أعلى مهاجم سجل أهدافا في الزمالك هذا الموسم متفوقا على باسم مرسي (3 أهداف) وأحمد حسن مكي (3 أهداف) ومحمد سالم (هدف).

الفوز مع اهتزاز الشباك

لأول مرة منذ 22 فبراير الماضي يحقق الزمالك الفوز في مباراة دون الخروج بشباك نظيفة.. فقد لعب منذ لقاء الاتحاد الذي انتهى 2-1 عشر مباريات.

فاز الزمالك في ست مباريات دون أن تهتز شباكه وخسر أثنين وتعادل أثنين.

وأمام طلائع الجيش، أبى الفريق العسكري أن يحقق الزمالك فوزا بشباك نظيفة.

ويصادف أنه الهدف الأول الذي يسكن مرمى جنش هذا الموسم 2015-2016.

وكان آخر هدف قد هز شباك جنش في مباراة أورلاندو بايرتس بكأس الكونفدرالية الموسم الماضي عندما فاز الزمالك 4-1 في استاد بتروسبورت في 13 سبتمبر 2015.

وبعد 233 يوما عادت شباكه للاهتزاز مرة أخرى مع ندرة مشاركاته.

جنش

واصل جنش الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم منذ مباراة الإسماعيلي في الدوري المصري موسم 2013-2014 في الثاني من يناير 2014 التي خسرها الزمالك 1-0.

852 يوما دون أن يخسر جنش.

لكن منذ حينها لعب جنش 14 مباراة فقط بواقع (2 في الكونفدرالية + 5 كأس مصر + 6 في الدوري + 1 في دوري الأبطال) حقق الزمالك الفوز في 11 والتعادل في ثلاثة (فاز بركلات الترجيح في مباراتي كأس مصر.. وعبر مولودية بجاية في دوري الأبطال).