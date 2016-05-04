«45» وظيفة رجالية شاغرة بهيئة المواصفات والمقاييس

طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة 45 وظيفة رجالية شاغرة للسعوديين وترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة، من المرتبة السابعة وحتى المرتبة العاشرة، وفقاً للمؤهلات والشروط لكل وظيفة.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم استقبال طلبات التوظيف إلكترونياً فقط، اعتباراً من يوم الخميس القادم 28 /7 / 1437هـ حتى نهاية دوام يوم الاثنين 2 /8 / 1437هـ.

وبينت الهيئة أن على الراغبين في التقديم على الوظائف الرجوع للبوابة الإلكترونية للتوظيف الخاصة بالهيئة على الإنترنت: http://www.saso.gov.sa، لمعرفة الوظائف وشروط شغلها.