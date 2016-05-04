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500 شكوى لجمعية حقوق الإنسان بعسير

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تلقت جمعية حقوق الإنسان بعسير أكثر من 500 شكوى في عسير النصف الأول من هذا العام، وقال الدكتور على عيسى الشعبي مدير الجمعية أن هذه القضايا عبارة عن أحوال شخصية 207 قضية، وأحوال مدنية 14 شكوى، و53 شكوى عنف اسري، و5 شكاوى قضائية، و23 شكوى عنف ضد الأطفال، و68 شكوى خاصة بالسجناء، و45 شكوى عمالية، و14 شكوى إدارية.

وبين الشعبي أن هناك تجاوباً من العديد من الجهات الرسمية وتفاعل وهذا سهل عمل الجمعية بسبب الدعم الذي تتلقاه من سمو أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد. ولفت الشعبي إلى أن من أهم الخطط التطويرية للجمعية هو افتتاح قسم نسائي وتوقيع شراكات مع بعض الجهات لنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وتخصيص مكاتب وصناديق شكاوي في سجون عسير.

واختتم الشعبي تصريحه قائلا إن الجمعية وضعت أهدافها لشمول كافة فئات المجتمع برسالتها الإنسانية وبدورها الذي تقوم به من خلال تفاعلها مع الجهات الرسمية للوصل إلى حلول للشكاوي التي تمس حقوق الإنسان، فنحن نسعى لتفعيل دور الجمعية ونشر الثقافة الحقوقية التي تعزز الجانب الإنساني في المجتمع.

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