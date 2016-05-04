«التدريب التقني»: تجهيز فصول «افتراضية» في 78 وحدة تدريبية لبث المحاضرات

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن إجراءات تطويرية عدة تتعلق بالتدريب الإلكتروني في المؤسسة تهدف إلى التوسع في الوحدات المقدمة لبث محاضرات الفصول الافتراضية.

وأوضح مصدر لـ "الرياض"، أن المؤسسة تعمل حالياً على مشروعين مع شركتين يتم من خلالهما تجهيز 135 قاعة تدريبية مزودة بأحدث تقنيات الفصول الافتراضية في 78 وحدة تدريبية من وحدات المؤسسة مما سيسهم في زيادة عدد الوحدات المشاركة في تقديم محاضرات الفصول الافتراضية بنسبة 300%، إضافة إلى المساعدة في زيادة المقررات المقدمة بهذا النوع من التدريب.

ويهدف التدريب الإلكتروني إلى بناء بيئة تدرب إلكترونية تفاعلية متاحة في كل مكان وزمان، وتحقيق السبق والتميز للمؤسسة في تطوير تقنيات التدرب الإلكترونية واستخدامها، والمساهمة في تحقيق مبدأ التدريب المستمر والتدرب الذاتي، والاستفادة من المدربين المتميزين على مستوى المؤسسة في رفع مهارات هيئة التدريب، وتبني برامج تدريب عالمية، ونشر ثقافة الشهادات الاحترافية الدولية، وأهمية الحصول عليها بين المدربين والمتدربين.

وفي جانب آخر، أكد المصدر أنه يتوقع تخريج 1300 متدرب خلال العام الجاري 2016م، في برنامج تطوير مهارات الخريجين في اللغة الإنجليزية التخصصية "التهيئة لسوق العمل".

وبين المصدر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني استحدثت 121 مكتباً للتنسيق الوظيفي في الوحدات التدريبية، إضافة إلى إقامة أيام المهن، ولقاءات التوظيف، مشيرا إلى أنه تم عقد 115 لقاء توظيفا، وتنفيذ 770 زيارة استفاد منها 62691 طالباً. وأوضح أنه تم دراسة بيانات الخريجين المسجلين في التأمينات الاجتماعية، وتحدد أهم الشركات الموظفة، وأبرز قطاعات الأعمال الموظفة للخريجين بما فيها أفضل 100 شركة موظفة للخريجين.

وأشار إلى أنه سيتم تدشين مشروع الشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية في مجال توظيف الخريجين، وبرامج التأهيل الوظيفي، مشيراً إلى أن هذه البرامج سيستفيد منها 6 مراكز للتوجيه المهني، والتنسيق الوظيفي في خمس مناطق بالمملكة.

ولفت المصدر إلى أن إجمالي المتدربين المستفيدين من برنامج التدريب في العمل الريادي وصل إلى 11693 العام الماضي، بينهم 1012 من النساء، و2054 من الرجال، فيما بلغ عدد النساء في برنامج "حدد فكرة مشروعك" 6239 من المتدربين الرجال، و2388 متدربة من النساء.

وأضاف أن عدد المتدربين في برامج التدريب المشترك المنتهية بالتوظيف التي تنفذها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني سجل 4243 متدربا، العام الماضي، فيما سجلت برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك 1137 متدربا من الرجال، إضافة إلى 685 من الإناث.