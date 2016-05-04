ضبط 18 مطلوبا أمنيا وشخصان يحملان الجنسية الفلسطينية بدون إقامة بالعريش

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء عن نتائج الحملة الأمنية بمنطقة حى السمران فى مدينة العريش.

وذكرت المديرية فى بيان قبل قليل، أنه تم عمل كردون أمنى كامل للمنطقة وفحص مساكنها وقاطنيها والغرباء وإزاله المخالفات الإدارية، واسفرت الجهود عن ضبط 21 فرد بينهم 18 عنصر مطلوبا أمنيا، و2 فلسطينى الجنسية بدون إقامة، وشخص محكوم صادر ضده حكم حبس، كما تم تنفيذ 13 قرار إزالة لمبانى وأسوار، وتحرير 21 مخالفة إزالة إدارية فورية.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث العريش من ضبط "سامح س م س"، وبرفقته "يوسف ع ز.ز"، وبحوزتهما 16 فرش حشيش و23 قطعة صغيره تزن حوالى 2 كجم من مخدر الحشيش و1400 قرص من عقار الترامادول المخدر، وسلاح أبيض عبارة عن مشرط ذو نصل معدنى، و2 هاتف محمول ومبلغ مالى، وسيارة ماركة هيونداى النترا موديل 2009.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة رابع العريش من ضبط " صبرى س ع أ "، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 20 جرام ومبلغ مالي.

واستطاع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول العريش من ضبط " محمد ف م ا "، والسابق اتهامه فى قضية مخدرات، وبحوزته 7 لفافة ورقية مختلفة الإحجام تحتوى على نبات البانجو المخدر، تزن حوالى 1 كجم تقريبا، ومبلغ كبير ومطواة قرن غزال وهاتف محمول.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان العريش من ضبط "تامر س م م "، وبحوزته 7شريط من عقار التامول المخدر ومقص معدنى ومبلغ مالى .

وتابع البيان، انه وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة نخلمفادها وجود مخزن به كمية من نبات البانجو المخدر وكمية من نبات الخشخاش المخدر، بمنطقة جبلية غير مأهولة بالسكان، وقامت مأمورية من وحدة مباحث القسم للمنطقة المشار اليها والتى تبعد عن مدينة نخل بحوالى 9 كيلو متر، حيث تم ضبط المخزن والذى تبين انه يحوى 3 أجولة ممتلئة بكبسولات نبات الخشخاش المخدر تزن حوالى 100 كيلو جرام، و4 أجولة من نبات الخشخاش المخدر تزن حوالى 150 كيلو جرام، وكيس بلاستيك به كمية من بذور نبات البانجو المخدر يزن حوالى 1 كيلو جرام، وكيس بلاستيك به كمية من بذور الخشخاش يزن حوالى 1كيلو جرام، وتم حرق المضبوطات عقب أخذ العينات اللازمة بالتنسيق والنيابة العامة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحسنة من ضبط كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 6 كيلو جرام، بحوزة " سامح ح س س"، وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول العريش والقوة المرافقة من ضبط 6 قضية سلاح أبيض.

وتم ضبط 33 محكوما عليهم، و13 قضية تموينية، وتمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 88 مخالفة متنوعة، وفى مجال جهود إدارة المرور، تم ضبط 48 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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