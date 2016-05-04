"الجديد فى علاج أورام الدم" مؤتمر طبى بجامعة المنوفية الخميس المقبل

تعقد وحدة أمراض الدم بكلية الطب جامعة المنوفية بالتعاون مع وحدة أمراض الدم بطب طنطا ومعهد الكبد القومى ومستشفى المعادى العسكرى وجمعية الدلتا لأمراض الدم والأورام، مؤتمر الدلتا لأمراض الدم 2016 لمناقشة الجديد فى تشخيص وعلاج أورام الدم يومى الخميس والجمعة المقبلين.

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة والدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد جمال الدين عميد الكلية، وتحت إشراف الدكتور أحمد ربيع رئيس قسم الباطنة.

وأكد الدكتور صبرى شعيب رئيس الوحدة ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يناقش على مدار يومين 26 بحثاً جديداً من خلال ست جلسات علمية الجديد فى علاج أمراض النزف وطرق علاجها وعلاج أورام الدم والحديث فى وسائل نقل الدم ومكوناته.

كما سيتناول المؤتمر العلاج عن طريق زرع النخاع بالإضافة إلى عرض حالات إكلينيكية صعبة التشخيص تم علاجها بطب المنوفية وتجارب مركزى طب الإسكندرية ومستشفى المعادى العسكرى فى زرع النخاع.

وقال الدكتور محمد عبد الحافظ والدكتور علاء عفت مقررا المؤتمر بأنه سيحضر ويحاضر بالمؤتمر كوكبة من أساتذة وأطباء أمراض الدم من جميع أنحاء الجامعات المصرية وخاصة طب الإسكندرية وطب عين شمس وطنطا وبنها والزقازيق والأكاديمية العسكرية ومعهد ناصر.

30 بحثا علميا يناقشها المؤتمر العلمى السنوى بآداب المنوفية

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