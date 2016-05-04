حبس محاسب 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة 94 تذكرة هيروين

قررت نيابة العمرانية حبس محاسب وعاطل لاتهامهما بحيازة 94 تذكرة هيروين، أثناء استقلالهما سيارة ملاكى بمنطقة العمرانية.

أكدت تحريات العميد حسن عليوة، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، تورط محاسب وعاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة، واستعدادهما لترويج كمية من الهيروين على عملائهما بالعمرانية.

وبإعداد كمين لهما، تمكن النقيب أحمد فايز وأمين شرطة، هشام أبو زهرة، من ضبط المتهمين أثناء استقلالهما سيارة ملاكى وبحوزتهما 94 تذكرة هيروين وميزان حساس و2 هاتف محمول.

ضبط محاسب وعاطل بحوزتهما 94 تذكرة هيروين بالعمرانية

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