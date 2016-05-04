العساف لـ«الرياض»: عام ونصف العام تفصلعن تطبيق قانون القيمة المضافة بين دول الخليج

كشف لـ"الرياض" وزير المالية د. ابراهيم العساف عن المدة الزمنية الفاصلة قبل تنفيذ قرار القيمة المضافة بين دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تنفذ بعد عام ونصف من الآن، ووصفها بالأسهل والأمنة من حيث التطبيق والرقابة والتي يعد التهرب فيها أقل مقارنة بالضرائب الأخرى.

وقال العساف إن قرار المجلس الاعلى نص على أن تطبق الاتفاقية سيكون في عام 2018، ومن الان حتى عام 2018 نحتاج في دول مجلس التعاون إلى سن الاجراءات والانظمة وتجهيز القطاع الخاص، وكذلك الجهات الضريبيه في كل دولة للاستعداد في التطبيق عام 2018.

وأوضح على هامش اجتماع وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي المنعقد أمس في الرياض، انهم انتهوا من الاتفاقية الخاصة بالقيمة المضافة، كذلك ناقشوا الضرائب الأخرى، كالضرائب الانتقائية التي اتفق عليها واسلوب التطبيق وغيرها، مؤكداً أن الجميع متفق على الاسراع في انهاء جميع الاجراءات المتعلقة بها.

وحول آلية التنفيذ المتعلقة، بيّن أن ضريبة القيمة المضافة معروفة دوليا وكل سلسة من سلالسل الاعمال يفرض عليها الجزء الذي تضيفه للسلعه، حتى المستهلك والتجزئة النهائية للسلعه ومعروف انها من الضرائب التي فيها عدالة اكثر من غيرها، وكل سلسلة من سلاسل العمل عليها نسبة من اضافتها للسلعة، وكذلك اسهل من غيرها في عملية التطبيق والمراقبة، خاصة وأن الضرائب الاخرى مجالات التهرب فيها اكبر.

وزاد خلال لقائه بالصحفيين انهم اتفقوا على الفئات المعافاة وليس السلع المتفق عليها مسبقا، واصفا اجتماعهم بالمهم للجنة التعاون المالي والاقتصادي، وهو الاجتماع الاول لهذا العام تحت رئاسة المملكة لمجلس التعاون، مضيفاً أن من اهم المواضيع التي طرحت الاجراءات المتعلقه بتطبيق القيمة المضافة.

وفيما يخص الاتحاد الجمركي، أشار إلى أن الاختلاف في آلية تطبيق الاتحاد الجمركي كانت في بعض امور الايرادات المحصلة وكيف يتم احتسابها وتحويلها للدول التي تنتهي فيها السلعة، وفي الوقت الحالي هي تبحث آليا وأصبح هناك ربط آلي بين دول المجلس، ويتم التحويل للدولة التي هي مقصد نهائي للسلعة.

وعن فرض الضرائب على التبغ والمشروبات الغازية والطاقة تابع وزير المالية قائلا: "هذه لها معاملة خاصة وقد صدر فيها قرار من المجلس الأعلى، فالتبغ عليه ضريبة اضافة للرسوم الجمركية، واضافه للحد الأدنى المتفق عليه، أما مايخص المشروبات الغازية فعليها نسبة وهناك مقترح جديد في ما يتعلق في احتساب نسبة السكر في المشروبات الغازية، بحيث يكون هناك تناسب طردي بين النسبة المفروضة ونسبة السكر فكل ماكانت النسبة اعلى كانت الضريبة على: "لافتا إلى مقترحات اخرى فيما يتعلق بالملح وغيره، موضحا أنها لم تتبلور حتى الآن ولكن تبحث.