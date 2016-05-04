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تعزيزات أمنية بمحيط "الصحفيين" قبل ساعات من اجتماع الجمعية العمومية

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تعزيزات أمنية بمحيط "الصحفيين" قبل ساعات من اجتماع الجمعية العمومية تعزيزات أمنية بمحيط "الصحفيين" قبل ساعات من اجتماع الجمعية العمومية
كثفت قوات الأمن، من تواجدها بمحيط مقر نقابة الصحفيين، بشارع عبدالخالق ثروت بوسط البلد، وتشديد الحصار على مقر النقابة، قبل ساعات من الاجتماع العاجل لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وتعقد نقابة الصحفيين،اليوم الاربعاء، اجتماعا عاجلا لأعضاء الجمعية العمومية لتدارس اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة و اتخاذ ما يناسبه من قرارات للرد عليه بما يحفظ كرامة المهنة و يصون حرمة النقابة.

كما يعقد مجلس النقابة، اجتماعا له مع رؤساء تحرير الصحف القومية و الحزبية و الخاصة و النقباء و أعضاء مجالس النقابة السابقين وأعضاء مجلس النواب من الصحفيين للتشاور فيما يلزم من إجراءات لصد هذا العدوان على النقابة.


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