تعزيزات أمنية بمحيط "الصحفيين" قبل ساعات من اجتماع الجمعية العمومية

كثفت قوات الأمن، من تواجدها بمحيط مقر نقابة الصحفيين، بشارع عبدالخالق ثروت بوسط البلد، وتشديد الحصار على مقر النقابة، قبل ساعات من الاجتماع العاجل لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وتعقد نقابة الصحفيين،اليوم الاربعاء، اجتماعا عاجلا لأعضاء الجمعية العمومية لتدارس اقتحام قوات الأمن لمبنى النقابة و اتخاذ ما يناسبه من قرارات للرد عليه بما يحفظ كرامة المهنة و يصون حرمة النقابة.
كما يعقد مجلس النقابة، اجتماعا له مع رؤساء تحرير الصحف القومية و الحزبية و الخاصة و النقباء و أعضاء مجالس النقابة السابقين وأعضاء مجلس النواب من الصحفيين للتشاور فيما يلزم من إجراءات لصد هذا العدوان على النقابة.
>- الأقدام تحاصر الأقلام.. الأمن يمنع وصول المتضامنين للصحفيين..منع منى مينا ووفد "المصرى الديمقراطى" والمحامين والنقابات المستقلة.. وأعضاء النقابة: فكوا الحصار.. والممنوعون:ممارسات تذكرنا بالماضى القبيح
>
- ننشر نص بلاغ نقيب الصحفيين للنائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة
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