مرتضى منصور لـ"جمهور الزمالك": "اصبروا على الجهاز الجديد وحاسبونى بعدها"

طلب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من جماهير الأبيض مساندة الجهاز الفنى الجديد الذى يقود الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، بعد رحيل الاسكتلندى أليكس ماكليش وتكليف محمد حلمى بتولى المسئولية الفنية خلال الفترة القادمة.

وقال مرتضى منصور خلال تدوينه له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، " أتمنى من جماهير الزمالك الصبر على الجهاز الفنى الجديد، أنا عايزكم تتركوه يشتغل وحاسبونى فنيا بعدها، توحدوا من أجل الزمالك".

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