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العجاتى يجتمع بالطوائف المسيحية قريبا للنظر فى تعديلات "بناء الكنائس"

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العجاتى يجتمع بالطوائف المسيحية قريبا للنظر فى تعديلات "بناء الكنائس" العجاتى يجتمع بالطوائف المسيحية قريبا للنظر فى تعديلات "بناء الكنائس"
كشف القس داوود نصر، رئيس اللجنة القانونية بالطائفة الإنجيلية، عن اقتراب موعد اجتماع المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية والنيابية، مع ثلاثة من ممثلى الطوائف المسيحية لبحث تعديلات ومقترحات حول المشروع المقدم لها من الكنائس بشأن قانون بناء الكنائس.

وقال نصر ، لـ"اليوم السابع"، إن اجتماعا يعقد فى القريب العاجل بين الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، والمستشار جميل حليم ممثل الكنيسة الكاثوليكية، من ناحية، وبين الوزير مجدى العجاتى من ناحية أخرى، ليتم خلاله تسليم الكنائس المسودة النهائية لمشروع القانون المقرر طرحه على البرلمان خلال الشهر الجارى.

كان البابا تواضروس، قد أكد أثناء لقائه برئيس الطائفة الإنجيلية، قبيل العيد، أن القانون دخل مرحلته النهائية.


>مصادر: الكنيسة تتسلم المسودة النهائية لقانون "بناء الكنائس" السبت
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