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خالد بيومى لـ"شوبير": رمضان صبحى مؤهل للإحتراف فى ريال مدريد ومانشستر سيتى

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خالد بيومى لـ"شوبير": رمضان صبحى مؤهل للإحتراف فى ريال مدريد ومانشستر سيتى خالد بيومى لـ"شوبير": رمضان صبحى مؤهل للإحتراف فى ريال مدريد ومانشستر سيتى
أكد المحلل الكروى خالد بيومى، أن رمضان صبحى صانع ألعاب النادى الأهلى، مؤهل للاحتراف فى أكبر الأندية الأوروبية، مثل ريال مدريد وبايرن ميونيخ، و مانشستر سيتى، وغيرها من الأندية العالمية.

أوضح بيومى، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير، فى برنامجه "مع شوبير" أنه ضد فكرة احتراف اللاعب بأحد الأندية الصغيرة فى بداية مشواره، قبل الانضمام للاندية الكبرى، موضحاً أنه يجب على الدورة أن تعد كونسلتو للاعتناء برمضان صبحى، نظراً لكونه ثروة قومية مثل محمد صلاح والننى، مشدداً على ضرورة عقد مسئولى الأهلى والكرة المصرية الكبار جلسات توعية للاعب قبل الاحتراف .


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