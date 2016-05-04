العبادى يناقش مع قيادة العمليات المشتركة العراقية تحرير الفلوجة والموصل

تابع القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادى، خلال زيارته مساء أمس الثلاثاء، لقيادة العمليات المشتركة فى بغداد واجتماعه بالقادة الأمنيين والعسكرين، سير العمليات الأمنية والعسكرية لتحرير باقى المناطق التى يحتلها تنظيم(داعش) الإرهابى .

وناقش العبادى، خلال الاجتماع، خطة تحرير الفلوجة بالأنبار والاستعدادات لتحرير الموصل مركز محافظة نينوى، وأكد أن المعركة مع "داعش" وتحرير الأراضى من قبضتها تعد أهم مرتكزات الاستقرار.

ولفت إلى أن القوات العراقية تبذل أقصى جهودها من أجل حسم المعركة وتحقيق النصر النهائى وهو ما يستدعى من الجميع نبذ الخلافات ومساندة القوات المسلحة فى معاركها لتحرير كل شبر من أرض العراق.