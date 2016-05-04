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اليوم.. مجلس الأمن الدولى يجتمع لبحث الوضع فى حلب

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اليوم.. مجلس الأمن الدولى يجتمع لبحث الوضع فى حلب اليوم.. مجلس الأمن الدولى يجتمع لبحث الوضع فى حلب
يعقد مجلس الأمن الدولى، اليوم الأربعاء، اجتماعا لبحث الوضع فى حلب فى شمال سوريا، وفق ما أعلن دبلوماسيون أمس الثلاثاء، وسيقدم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفرى فيلتمان، لأعضاء المجلس الـ 15 عرضا للوضع فى حلب هذه المدينة السورية الكبيرة، والتى تحاول موسكو وواشنطن التوصل الى هدنة فيها.

وأعلنت موسكو أمس الثلاثاء انها تامل فى التوصل إلى وقف إطلاق نار "فى الساعات المقبلة" فيما اشار وزير الخارجية الاميركى جون كيرى الى "عواقب" على النظام السورى اذا لم يحترم هدنة جديدة فى حلب يجرى التباحث بشانها حاليا.

وقال السفير الفرنسى لدى الامم المتحدة فرنسوا ديلاتر أن حلب "مدينة شهيدة وهى مركز المقاومة (للرئيس السوري) بشار" موضحا ان المدينة "تمثل فى سوريا ما مثلته ساراييفو للبوسنة".

وأضاف "ان الرهانات هائلة" فى شان حلب، كما طلب السفير البريطانى ماثيو رايكروفت عقد الاجتماع مشيرا إلى أن "حلب تحترق" وأن الامر يتعلق بملف "ذى اولوية قصوى".

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