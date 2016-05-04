ضبط 3 عاطلين بحوزتهم فرد خرطوش وذخيرة وهيروين فى حدائق القبة

تمكن النقيب حسن البكرى معاون مباحث قسم شرطة حدائق القبة، من ضبط كل من "حسن ج ح" 23 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 4 قضايا آخرها 2088 لسنة 2013م باب الشعرية "سلاح أبيض"، و"إسلام ج ح" 30 سنة، عاطل، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2692 لسنة 2013م مدينة نصر أول "سرقة بالإكراه"، و"أحمد س ح" 26 سنة، عاطل.

ومن خلال الفحص تبين أن المتهمين كانوا يستقلون دراجة بخارية رقم أ ى ب 1643، وتم ضبط بحوزتهم سلاح نارى "فرد خرطوش" و 5 طلقات من ذات العيار، بقصد الدفاع، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 60 جراما، ومبلغ 555 جنيها بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8312 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

>