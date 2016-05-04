اليوم.. نظر الجلسة الثانية لطلب تمكين إبراهيم سعيد من رؤية نجله

ينظر اليوم الأربعاء، مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادى، الجلسة الثانية لنظر الطلب رقم 433 لسنة 2016 المقدم من أحمد المغربى، محامى إبراهيم سعيد لاعب الأهلى والزمالك السابق، لتمكين موكله من رؤية نجله "آدم".

جدير بالذكر أن إبراهيم سعيد وزوجته "ابتسام علاء" الشهيرة بـ"شهد عبد الله"، تغيبا عن حضور جلسة التسوية السابقة .

كما أقامت زوجة "سعيد" 3 دعاوى قضائية أخرى "نفقة صغير" لابنها آدم وإثبات حضانة مصروفات مدرسية، فيما اتهمها اللاعب باستئجار بلطجية للاستيلاء على شقة الزوجية وتهديده بالقتل وأخيرا بارتكاب الزنا، ونشر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورا لها مع أحد الأشخاص.

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