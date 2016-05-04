تعرف على 10 عصائر طبيعية لتطهير الكبد

وتشمل:

العصائر الطازجة تساعد على الحد من الرغبة الشديدة للحصول على الوجبات الخفيفة، وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “HealthFood Star”، أن هناك 10 عصائر طبيعية يمكن مزجها معاً لتطهير الكبد،

1. الخوخ والتوت البرى والعنب.

>2. الأناناس والتفاح والكمثرى.

>3. الجريب فروت والبرتقال.

>4. البطيخ والتفاح.

>5. الطماطم والكرفس والشبت والسبانخ.

>6. الكرفس والخيار والزنجبيل والبقدونس.

>7. اللفت، والطماطم، والكرفس، والريحان والثوم.

>8. السبانخ، والكرفس والشبت والليمون والثوم، الفلفل الحريف "الحار"، الطماطم والزنجبيل.

>9. النعناع والتفاح الأخضر واللفت والفراولة والخيار.

>10. المانجو والبرتقال والأناناس والبطيخ.

• الفوائد الصحية لعصائر الفاكهة الطازجة

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وذكر باحثون أن الخضار والفواكه تعطى الجسم العديد من الفوائد الصحية لأنه بصرف النظر عن كونه مشروبا منعشا لكنه غنى بالفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأخرى التى تكافح الالتهابات، وتزيد التمثيل الغذائى وتطهر الجهاز الهضمى والكلى والكبد.

وأضاف الباحثون أن شرب عصير الفواكه والخضراوات يعزز الشعور بالشبع، ويعزز الرغبة فى تناول كميات أقل من الطعام أكثر من المعتاد مع عدد أقل من السعرات الحرارية وهذا يساعد فى فقدان الوزن.

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