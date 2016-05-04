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12 مايو أول مؤتمر دولى للتبادل الطلابى بين الجامعات العربية بجامعة الفيوم

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12 مايو أول مؤتمر دولى للتبادل الطلابى بين الجامعات العربية بجامعة الفيوم 12 مايو أول مؤتمر دولى للتبادل الطلابى بين الجامعات العربية بجامعة الفيوم
تنظم جامعة الفيوم المؤتمر الأول للتبادل الطلابى على مستوى جامعات الوطن العربى والذى سيعقد فى الفترة من 12 – 15 مايو 2016، ويضم المؤتمر 200 نائب رئيس جامعة من مختلف الجامعات العربية.

ويهدف المؤتمر إلى تنشيط السياحة فى من خلال طرح أماكن لزيارة السياح، مع توفير الانتقالات، والتبادل الطلابى بين الطلاب على مستوى الجامعات العربية، وسيتم اختيار الطلاب المشاركين بحسب تفوقهم العلمى، ودرجة النشاط فى الجامعة.

وأكد الدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم أن مؤتمر التبادل الطلابى للجامعات العربية، سيستفيد منه قرابة 3 آلاف طالب وطالبة، والمؤتمر يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية. وأشار إلى أن هذه المرحلة تتطلب من كل فرد بجامعة الفيوم من إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب أن يبذلون قصارى جهدهم لإنجاح هذا المؤتمر وإبرازه بصورة مشرفة ليكون خطوة إلى الأمام تخطوها جامعة الفيوم، مؤكدا أن تنظيم هذا المؤتمر يهدف إلى تنشيط السياحة بمحافظة الفيوم.


>- طلاب مركز التعليم المفتوح يعرضون فيلما بعنوان" الفيوم تنهض" أمام المحافظ
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