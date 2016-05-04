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محافظ المنيا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة الإسراء والمعراج

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محافظ المنيا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة الإسراء والمعراج محافظ المنيا يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة الإسراء والمعراج
شهد اللواء طارق نصر محافظ المنيا، واللواء رضا طبلية مدير الأمن، الاحتفال الذى نظمته مديرية الأوقاف بليلة الإسراء والمعراج بمسجد الفولى، بحضور مصطفى عبدالرحيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ محمد أبو حطب مدير مديرية الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب.

تضمن الاحتفال، تلاوة آيات من الذكر الحكيم، كما ألقى الشيخ محمد أبوحطب كلمة فى هذه المناسبة، أكد فيها على أن معجزة الإسراء والمعراج جاءت تشريفًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقديرًا من الله عز و جل لرسوله الكريم، وذلك لما رأى فى هذه الرحلة من مشاهدات عظيمة بما فيها من عبر وعظات وإكرام الله سبحانه وتعالى لرسوله بفرض خمس صلوات فى العمل وخمسين فى الأجر.

واختتم الاحتفال بإلقاء تواشيح وابتهالات دينية، عكست المعانى السامية لرحلة الإسراء والمعراج ودورها فى تثبيت الرسالة الإسلامية الخالدة.

احتفال مديرية أوقاف المنيا بليلة الإسراء والمعراج (1)

احتفال مديرية أوقاف المنيا بليلة الإسراء والمعراج (2)

احتفال مديرية أوقاف المنيا بليلة الإسراء والمعراج (3)

احتفال مديرية أوقاف المنيا بليلة الإسراء والمعراج (4)

احتفال مديرية أوقاف المنيا بليلة الإسراء والمعراج (5)


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