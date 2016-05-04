بدء امتحانات النقل بمدارس جنوب سيناء اليوم

تنطلق اليوم الأربعاء 4 مايو امتحانات النقل للفصل الدراسى الثانى بمدارس جنوب سيناء للصفين الثانى والثالث الابتدائى والصفين الأول والثانى الإعدادى والنقل للتعليم الفنى.

وأعلن السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن مديرية التربية والتعليم أنهت كافة الاستعدادات الخاصة ببداية الامتحانات.

وأضاف سويلم أنه تم تعديل جدول امتحانات النقل للفصل الدراسى الثانى بجنوب سيناء لتنطلق الأربعاء 4/5/2016 بدلاً من الثلاثاء 3/5/2016 وذلك للصفوف الثانى والثالث الابتدائى والصفين الأول والثانى الإعدادى، وكذلك النقل للتعليم الفنى وذلك لاتاحة الفرصة للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

وأكد سويلم أن التعديل تم بناء على قرار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء حتى تتاح الفرصة لجميع المصرييين والأخوة الأقباط للاحتفال بالأعياد.

بينما تبدأ السبت 7 مايو امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى والأول والثانى الثانوى، كما هى دون أى تعديل، بينما ستكون بداية امتحانات الشهادتين الابتدائية والاعدادية السبت 14/5/ 2016.

وأضاف سويلم أن جداول الامتحانات هذا العام تم مشاركة الطلاب فى وضعها بعد الاجتماع مع الطلاب أعضاء المكتيب التنفيذى على مستوى المديرية لجميع المراحل، وتم تعديل ما تم الاتفاق عليه مع الطلاب.

وأشار سويلم إلى أنه تم التنبيه على واضعى امتحانات النقل بضروة استبعاد منهج شهر فبراير عند وضع الامتحانات، كما تم التنبيه على الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وأن تشتمل الأسئلة على أجزاء منهج مارس وإبريل، وذلك طبقاً للتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، وأن يكون هناك جزئية بسيطة لاظهار الطالب المتميز.

كما طالب سويلم بالبعد عن الأسئلة ذات الطابع السياسى والحزبى، وأن تكون من الكتاب المدرسى وتتماشى مع المستوى العام لطلاب جنوب سيناء.

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