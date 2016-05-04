مؤتمر صحفى لنقابة العلميين بالإسكندرية الخميس لبحث توقف مصنع كيميائى عن العمل

تعقد نقابة العلميين بالإسكندرية، مؤتمرا صحفيا لبحث أزمة إغلاق مصنع إنتاج كربونات الصوديوم، وتجميد نشاطه بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والعمل على حل الأزمة، وذلك الخميس القادم، بحضور المهندسة سمر شلبى نقيب المهندسين بالإسكندرية وأعضائه مجلسى النقابة.

وقال الدكتور مرسى أبو يوسف، نقيب المهن العلمية بالإسكندرية، إن المؤتمر يحضره قيادات الشركة وأعضاء مجلس النقابة لبحث تداعيات غلق المصنع والذى يسبب أزمة لدى العاملين.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المصنع أعلن تجميد نشاطه بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ولكن تعلن استمرارها فى إنتاج أكسيد الكالسيوم مستمر بشكل طبيعى فى المصنع الذى يستخدم فى صناعة الصلب ولب الورق وتعدين الذهب.

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