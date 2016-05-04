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بالصور.. وكيل أوقاف الغربية: مصر أعطت للقدس ما لم تعطه دولة أخرى

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بالصور.. وكيل أوقاف الغربية: مصر أعطت للقدس ما لم تعطه دولة أخرى بالصور.. وكيل أوقاف الغربية: مصر أعطت للقدس ما لم تعطه دولة أخرى
أكد الشيخ خليفة الصغير وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أن أعطت للقدس ما لم يعطه العالم أجمع بدءا من تقديم الشهداء عبر التاريخ، مرورا بالدعم المستمر من خلال الحكومات وما تراه القيادة، بعيدا عن الفتن الصبيانية التى يتبناها فئة قليلة تعمل على إثارة الفتن والضوضاء، قائلا مصر صامدة تحتفل بالذكريات وتحمى المقدسات .

جاء ذلك خلال احتفالات مديرية الأوقاف بالغربية بالإسراء والمعراج، والتى نظمتها فى ساحة مسجد السيد أحمد البدوى بمدينة طنطا، بحضور، اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، واللواء نبيل عبد الفتاح مدير الأمن، والشيخ حسين وهدان والشيخ خيرى إماما المسجد الأحمدى، واللواء السيد سعيد السكرتير العام، والمحاسب فتحى الفقى رئيس مركز ومدينة طنطا، واللواء هشام والى مدير إدارة مرور الغربية وحشد جماهيرى من أهالى محافظة الغربية ورواد مسجد السيد البدوى.

وتحدث الصغير عن أخلاق النبى صلى الله عليه وسلم، وعن رحلة المعراج، وموعدها، مشيرا أنها جاءت بعد عام الحزن لترطب على قلب النبى صلى الله عليه وسلم، كما تحدث عن بيوت الله فى الأرض وخاصة بيت المقدس وبيت الله الحرام، مشيرا إلى ذكرى تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وكان المسجد الأقصى هو أولى القبلتين .

وقال وكيل الأوقاف أن المسجد الأقصى له مكانة كبرى فى الإسلام وفى كل الأديان السماوية، لذلك كانت رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم إليه قبل المعراج، وكانت بالجسد والروح، وليس الروح فقط .

وتنوعت فقرات الحفل بين قراءة القرآن الكريم للشيخ السيد بيومى الصواف، والتواشيح والابتهالات الدينية لفضيلة الشيخ أبو العز عودة.

احتفالات مديرية الأوقاف بالغربية بالإسراء والمعراج (1)

احتفالات مديرية الأوقاف بالغربية بالإسراء والمعراج (2)

احتفالات مديرية الأوقاف بالغربية بالإسراء والمعراج (3)

احتفالات مديرية الأوقاف بالغربية بالإسراء والمعراج (4)

احتفالات مديرية الأوقاف بالغربية بالإسراء والمعراج (5)


>- بالصور.. محافظ الغربية ومدير الأمن يشاركان فى احتفالات الإسراء والمعراج
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