بالصور.. جولة تفقدية لمحافظ الفيوم وسط المدينة.. ويوصى بإزالة التعديات بالطرق

قام المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم منذ قليل بجولة تفقدية في وسط مدينة الفيوم ، بحضور اللواء ناصر العبد مدير الأمن واللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد حمودة السكرتير العام المساعد و السيد إبراهيم موسى رئيس مركز ومدينة الفيوم.

وخلال الجولة ، أصدر محافظ الفيوم توجيهاته إلى رئيس مجلس المدينة بإزالة كافة أشكال وصور التعديات على الطرق والشوارع العامة، وتنفيذ حملة شاملة في مختلف أحياء المدينة للنظافة ودهان الأرصفة فى إطار الحفاظ المظهر الحضارى اللائق، مؤكداً على ضرورة المتابعة المستمرة ميدانياً طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات والأعياد الرسمية.

ووجه المحافظ بفتح الشوارع المغلقة في أسرع وقت ممكن لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، مشيراً إلى ضرورة إزالة جميع الحواجز التى تضعها بعض الأشخاص والمحلات التجارية أمام ممتلكاتهم، ومعاقبة المخالفين بغرامات مالية كبيرة، فى إطار ترسيخ مبدأ سيادة القانون.

واستمع محافظ الفيوم خلال الجولة إلى شكاوى بعض المواطنين ، وأصدر توجيهاته بسرعة حلها ، مؤكداً أن باب مكتبه مفتوح دائماً أمام جميع المواطنين.



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