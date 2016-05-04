محافظ أسوان يشهد إحتفال الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

شهد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج والذى نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الحاج حسن، بحضور اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، واللواء محمد عاطف السكرتير العام للمحافظة والشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف بأسوان.

وهنأ اللواء مجدى حجازى الأهالى بهذه المناسبة، متمنياً من الله أن يمن عليهم بالأمن والأمان وأن يحفظ الوطن من كيد الكائدين وسهام الحاقدين لإستكمال مسيرة التقدم والرخاء والتى تحتاج إلى التكاتف والتعاون بين الجهود التنفيذية وقوى المجتمع فى جميع مجالات العمل العام.

وألقى الشيخ محمد عبد العزيز كلمة، أكد فيها على أن رحلتى الإسراء والمعراج من أروع المعجزات الأرضية والسماوية وأعظم آيات الله التى أنعم بها على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، لافتاً إلى أن هذه الرحلة الشريفة لم تكن حدثا عادياً بل كانت تكريمًا إلهيًا وعطاء ربانياً لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم للترويح عن نفسه الشريفة بعد ما لحق به من أزى وهموم فى سبيل الدعوة إلى الله عز وجل‏.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بشرح موجز عن رحلتى الإسراء والمعراج وبيان أهم المشاهد والآيات التى رآها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم فى هاتين الرحلتين المباركتين بداية من الإسراء للمسجد الأقصى مروراً بالمعراج إلى السموات العلا ووصولاً إلى رؤية وجه رب العزة سبحانه وتعالى والتى تؤكد على عظم منزلة وقدر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عند ربه، موضحاً فى كلمته أيضاً جانب من السيرة النبوية الشريفة وبيان بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم والتى كرمه الله بها، بجانب مكانته بين الأنبياء والرسل عليهم السلام أجمعين بالإضافة إلى أهم ثمار هذا الحدث العظيم والتى كان على رأسها فرض الصلوات الخمس التى تعد من أهم أركان الإسلام الخمس ووسيلة الإتصال المباشر بين العبد وربه.

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