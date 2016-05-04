محافظ مطروح يشارك فى الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

احتفلت محافظة مطروح بليلة الإسراء والمعراج، بمسجد التنعيم بمدينة مرسي مطروح، بحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح نائبا عن رئيس الجمهورية وبحضور اللواء هشام لطفي مدير أمن مطروح والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة.

وتحدث الشيخ جابر شحاتة مدير عام أوقاف مطروح، عن فضل الإسراء والمعراج وأنها ذكرى خالدة في قلوبنا، نتذكرها لنقف على أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيرته العطرة التى يجب التمسك بها وبتصرفاته، لتكون النور الذي يضيء حياتنا وطريق هدايتنا لسواء السبيل ، مع ما تمثله من تأكيد على ضرورة العمل والبناء.

ودعا مدير عام أوقاف مطروح، لمصر وقيادتها بالأمن والأمان، وأن يحفظ الله مصر واستقرارها، كما هنأ اللواء علاء أبو زيد المصريين وأهالى مطروح بتلك المناسبة الدينية.

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