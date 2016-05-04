أخبار عاجلة

الريال يطلق جرس الإنذار قبل موقعة البايرن -
بث مباشر.. «مانشستر يونايتد × سندرلاند» في «البريمير ليج» -
بث مباشر.. «روما Vs بولونيا» بـ«الكالتشيو» -
صلاح أساسيًا أمام بولونيا في «الكالتشيو» -
الأخبار - الصحفي عاطف دعبس يكشف عن تحفظ الشرطة على "رأس" الإرهابي المفجر نفسه بالكنيسة -
الأخبار - د. صلاح حسب الله : هناك ضرورة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليكون أسرع في هذه القضايا -
عاجل || بالفيديو || لحظات وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا وكنيسة المرقسية بالإسكندرية وأخر التطورات -
البورصة تخسر 7 مليارات جنيه متأثرة بتفجيرات طنطا والإسكندرية -
وزير السياحة يتجاهل الحوادث الإرهابية ويرفض التعليق -
نقابة الصحفيين تدين تفجير كنيسة «مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ مطروح يشارك فى الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

Google+ Print
محافظ مطروح يشارك فى الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج محافظ مطروح يشارك فى الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج
احتفلت محافظة مطروح بليلة الإسراء والمعراج، بمسجد التنعيم بمدينة مرسي مطروح، بحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح نائبا عن رئيس الجمهورية وبحضور اللواء هشام لطفي مدير أمن مطروح والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة.

وتحدث الشيخ جابر شحاتة مدير عام أوقاف مطروح، عن فضل الإسراء والمعراج وأنها ذكرى خالدة في قلوبنا، نتذكرها لنقف على أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيرته العطرة التى يجب التمسك بها وبتصرفاته، لتكون النور الذي يضيء حياتنا وطريق هدايتنا لسواء السبيل ، مع ما تمثله من تأكيد على ضرورة العمل والبناء.

ودعا مدير عام أوقاف مطروح، لمصر وقيادتها بالأمن والأمان، وأن يحفظ الله واستقرارها، كما هنأ اللواء علاء أبو زيد المصريين وأهالى مطروح بتلك المناسبة الدينية.

محافظ مطروح (1)

محافظ مطروح (2)

محافظ مطروح (3)

محافظ مطروح (4)


>- 2 مليون جنيه لتطوير العناية المركزة بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية بمطروح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

«أوليكس» تكشف آثار تعويم الجنيه على القطاع العقاري المصري

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

إسرائيل تعزي مصر في ضحايا «مارجرجس»: علينا التوحد لهزيمة الإرهاب

السفير البريطاني للمصريين: نشارككم الحزن

السفير البريطاني للمصريين: نشارككم الحزن

"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء

"الكنيسة الكاثوليكية" تنفي إلغاء زيارة البابا فرنسيس لمصر.. وتدعو الجميع إلى الهدوء