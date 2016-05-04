ليلة_الأبطال - جوارديولا: سيلقى اللوم علي لعدم الفوز باللقب.. أتمنى أن ينجح أنشيلوتي

(إفي) أعرب الإسباني بيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ عن شعوره بـ"الفخر" بلاعبيه، معترفا أنه يعلم بأن اللوم سيلقى عليه بسبب "عدم الفوز بلقب" دوري أبطال أوروبا، لكنه تمنى التوفيق لخليفته الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقال جوارديولا "فعلنا كل شيء ممكن. اتمنى أن ينجح كارلو في ذلك"، بعد خروج فريقه على يد أتلتيكو مدريد من نصف نهائي دوري الأبطال خلال مباراة الإياب مساء الثلاثاء في ميونيخ.

كما جدد المدرب الإسباني شعوره بالفخر تجاه العمل الذي قام به "اللاعبين المتميزين" تحت إمرته، ومتمنيا "الأفضل في المستقبل" للعملاق البافاري، بينما بدا التأثر واضحا على وجهه.

وكشف بيب أنه يشعر بأسى خاص تجاه لاعبيه "لأنهم لا يستحقون عدم الوصول للنهائي"، إلا أنه عاد واعتبر أن "أتلتيكو أيضا يستحق ذلك".

وتطرق المدرب إلى إهدار الألماني توماس مولر لركلة جزاء، حيث أكد أن تسجيلها "كان ليصبح أفضل شيء" لفريقه، مؤكدا أنه لا يشعر بالإحباط حيث أوضح أن هذا الشعور يكون "حينما لا تلعب جيدا، لكن هذا الشعور لا يراودني اليوم".