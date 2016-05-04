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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 4/5/2016

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برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 4/5/2016 برج الحوت حظك اليوم الأربعاء 4/5/2016

على الصعيد المهني:
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أصحاب رؤوس الاموال ورجال الأعمال سيحققون مكاسب مالية اليوم، ولكن المبالغ ستتأخر قليلا فى التحصل عليها وتلقيها ولكنها من المؤكد أن تصل، وهناك أفكار فى مجالاتك العملية ستنجح فى اقناع صاحب العمل باهميتها وتأثيرها فى نجاحاتك المستقبلية

على الصعيد العاطفي:
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لا تُقدم اليوم على زراعة علاقات جديدة وحاول توطيد علاقتك القديمة وهناك احتمال أن تصبح منعزل اليوم وغير ودود ، و أكثر قلقا من الفترة الماضية ، وستفوم باستدعاء صديق قديم أو الحصول على زيارة مفاجئة من شخص قريب لك من ماضيك .

برج الحوت على الصعيد الصحي:
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سوف تعود لتدريبات اللياقة الرياضية والصحية بعد فترة انقطاع طويلة من التمرين لأسباب مختلفة ، لا تفعل ذلك بشكل كامل، ولكنك لن تدرك بوضوح اليوم آلية العودة الكاملة للياقتك وستاخذ وقت كاف للعودة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
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عقلك نشطا للغاية اليوم، ولديك مجموعة من الأفكار الجادة والالهام فى الفترة القادمة، وستقوم باستمرار بوضع خطط جديدة تساعدك على تخطيط وتنفيذ أشياء بحياتك العملية بسهولة شديدة ، وستواجهك مشكلة كبرى للشعور بالإرهاق بسبب الفيضانات من الأفكار الجديدة التى سوف تملأ عقلك باستمرار وسيكون لك دور واضح فى الهام الشباب.
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مصر 365

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