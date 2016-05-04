برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 4/5/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:تقابل تحدى جديدا فى حياتك وتشعر بأنك قوى، وأنك لازلت قادراً على الصمود والمواجهة، لا تستسلم بسهولة، حتى لا يشمت فيك أعدائك.
>
على الصعيد العاطفي:تصد عاطفة حبيبك الجياشة نحوك، وتشعره بالذنب على شيء ليس له يد فيه، لا تكن قاسياً وتمتع بحياتك العاطفية لتسعدا معا.
>
برج السرطان على الصعيد الصحي:صحتك البدنية فى أحسن حال، ولكن نفسيا تشعر بالتقهقر، حلك هو تغيير المكان الذى تعيش أو تعمل فيه لفترة قصيرة أو طويلة حسب المتاح.
>
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:يتوقع العلماء لمواليد برج السرطان اليوم الأربعاء الموافق 4 مايو 2015، يوم مليء بالتحديات والعمل، ونصيحتهم لك هو أن تستعن بصديق حتى لا تواجه هذه الأزمات بمفردك.
>
>