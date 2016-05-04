برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 4/5/2016

برج السرطان على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج السرطان على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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تقابل تحدى جديدا فى حياتك وتشعر بأنك قوى، وأنك لازلت قادراً على الصمود والمواجهة، لا تستسلم بسهولة، حتى لا يشمت فيك أعدائك.تصد عاطفة حبيبك الجياشة نحوك، وتشعره بالذنب على شيء ليس له يد فيه، لا تكن قاسياً وتمتع بحياتك العاطفية لتسعدا معا.صحتك البدنية فى أحسن حال، ولكن نفسيا تشعر بالتقهقر، حلك هو تغيير المكان الذى تعيش أو تعمل فيه لفترة قصيرة أو طويلة حسب المتاح.يتوقع العلماء لمواليد برج السرطان اليوم الأربعاء الموافق 4 مايو 2015، يوم مليء بالتحديات والعمل، ونصيحتهم لك هو أن تستعن بصديق حتى لا تواجه هذه الأزمات بمفردك.