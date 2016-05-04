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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 4/5/2016

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برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 4/5/2016 برج السرطان حظك اليوم الأربعاء 4/5/2016

على الصعيد المهني:
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تقابل تحدى جديدا فى حياتك وتشعر بأنك قوى، وأنك لازلت قادراً على الصمود والمواجهة، لا تستسلم بسهولة، حتى لا يشمت فيك أعدائك.

على الصعيد العاطفي:
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تصد عاطفة حبيبك الجياشة نحوك، وتشعره بالذنب على شيء ليس له يد فيه، لا تكن قاسياً وتمتع بحياتك العاطفية لتسعدا معا.

برج السرطان على الصعيد الصحي:
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صحتك البدنية فى أحسن حال، ولكن نفسيا تشعر بالتقهقر، حلك هو تغيير المكان الذى تعيش أو تعمل فيه لفترة قصيرة أو طويلة حسب المتاح.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
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يتوقع العلماء لمواليد برج السرطان اليوم الأربعاء الموافق 4 مايو 2015، يوم مليء بالتحديات والعمل، ونصيحتهم لك هو أن تستعن بصديق حتى لا تواجه هذه الأزمات بمفردك.
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مصر 365

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