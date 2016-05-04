حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 4/ 5/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:>تتغلب على مشكلاتك العاطفية وتصب تركيزك فى العمل، يوماً بعد يوماً تثبت للجميع إنك قادر على تحقيق أهدافك، والوصول سريعاً إلى مناصب عالية، أنت أهل لثقة المحيطين التى أعطوها لك، ولا تحزن على الصورة التى أخذها عنك بعض المحيطين، فالشجرة المثمرة تقذف دائماً بالحجارة، امضى فى طريقك واترك المشكلات لأصحابها.

على الصعيد العاطفي:

>أنت من الشخصيات التى تملك قدرة خاصة فى إخفاء مشاعرك عن جميع الأشخاص، لذلك تسبب حيرة لشديدة لمعظم الأشخاص الذين يتعاملوا معك، وتجد نفسك مخيراً بين الاستمرار فى غموضك أو البوح بمشاعرك التى لا تفصح عنها مهما طال بك الزمن، وهى طبيعة مولود العذراء الذى ينأى بنفسه عن أى أشياء دخيلة على عاطفته.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>البحث عن أسباب مرضية للأعراض التى تعانى منها بشكل مستمر مثل الصاداع المزمن و خلل ضغط الدم والشعور الدائم بالإجهاد، يزيد من قلقك خاصة أن كثير من الأعراض المرضية التى تعانى منها تأتيك بسبب مشكلات نفسية تؤثر عليك دون أن تعلم.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أنيظل كما هو محافظاً على الجزء الداخلى الخاص به الذى لا يعرفه أحداً غيره، يفاضل بين مجموعة من الشخصيات التى يفكر فى منحها الثقة على عكس طبيعة العذراء التى لا تعطى الثقة لأحد بسهولة، وتحتاج إلى فترة للإجابة على التساؤلات التى تدور فى فى العقل.