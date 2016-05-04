برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 4/5/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:>تحقق إنجازا كبيرا وتحصل على مكافأة أو ترقيه فى القريب العاجل، حاول أن تبذل مزيد من المجهود ولكن فى الاتجاه الصحيح وحال ألا تضيع وقتك فيما لا فائدة منه

على الصعيد العاطفي:

>الحب يطرق بابك، ولكنك تشعر بالخوف منه دون سبب منطق، أفتح لنفسك أبواب السعادة، واستعد لمشاركة الحياة مع شخص جدير بالثقة.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>لا تؤجل ممارستك للتمارين الرياضية مهما كان عملك يستنزف طاقتك، فالرياضة هى مورد للحصول على القوة والنشاط

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>إذا كنت من مواليد برج الميزان فالعلماء يتوقعون لك يوم جميل ومشرق بالحيوية والجمال كما ستأتيك مفاجأة من صديق أو شخص قريب على قلبك، استعد لاستقبال أخبار سارة اليوم