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برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 4/5/2016

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برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 4/5/2016 برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 4/5/2016

على الصعيد المهني:
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فى طريقك لتحقيق انجازا جديد فى العمل و هى الفرصة التى يمكن أن تؤدى إلى تحقيق مكاسب مالية كبيرة و غير متوقعة ، أبحث عن طرق استراتيجية للتعامل مع مديرك فلا تتأخر فى خوض التجربة و أبدأ خطة جديدة تدفعك للمقدمة .

على الصعيد العاطفي:
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يضفى اليوم طابع الرومانسية عليك ، فعليك أن تتواصل مع شريكك فربما تصل علاقتكما لأفضل حال، وهى فرصة رائعة لتحسين المزاج و التواصل مع أصدقاء قدامى.

برج الدلو على الصعيد الصحي:
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لا تهمل العادات الصحية فى تناول الغذاء كونها من اساسيات الحياة ، و حاول أن تأخذ قسط كافى من النوم والراحة لتعود لنشاطك و حيويتك من جديد و ليتحسن مزاجك ايضا .

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو
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يؤكد علماء الفلك أن لديك القدرة على توجيه أفكارك بعيدا عن الأوهام و الخيالات فأنت شخص واقعى ذو تفكير مميز ، فشخصيتك الساحرة قد تدفعك لتساعد الكثيرين و التعرف على آخرين جدد .

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مصر 365

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