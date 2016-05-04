برج الدلو حظك اليوم الأربعاء 4/5/2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج الدلو على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو

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فى طريقك لتحقيق انجازا جديد فى العمل و هى الفرصة التى يمكن أن تؤدى إلى تحقيق مكاسب مالية كبيرة و غير متوقعة ، أبحث عن طرق استراتيجية للتعامل مع مديرك فلا تتأخر فى خوض التجربة و أبدأ خطة جديدة تدفعك للمقدمة .يضفى اليوم طابع الرومانسية عليك ، فعليك أن تتواصل مع شريكك فربما تصل علاقتكما لأفضل حال، وهى فرصة رائعة لتحسين المزاج و التواصل مع أصدقاء قدامى.لا تهمل العادات الصحية فى تناول الغذاء كونها من اساسيات الحياة ، و حاول أن تأخذ قسط كافى من النوم والراحة لتعود لنشاطك و حيويتك من جديد و ليتحسن مزاجك ايضا .يؤكد علماء الفلك أن لديك القدرة على توجيه أفكارك بعيدا عن الأوهام و الخيالات فأنت شخص واقعى ذو تفكير مميز ، فشخصيتك الساحرة قد تدفعك لتساعد الكثيرين و التعرف على آخرين جدد .